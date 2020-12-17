Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu

17.12.2020 17:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:23
Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi sahil kıyısında otomobilin içerisinde ölmüş halde bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi sahil kıyısında otomobilin içerisinde ölmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilköy Mahallesi sahilinde park halindeki bir otomobilin içerisinde bir şahsın hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, isminin Halil E. olduğu tespit edilen şahsın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Halil E.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın ölümüyle ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - HATAY

Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Nilgün Belgün Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Milli Kumluca İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:24:43. #1.15#
title