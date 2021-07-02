Dörtyol'da motosiklet kazası: 1 ölü
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Dörtyol'da motosiklet kazası: 1 ölü

Dörtyol'da motosiklet kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde TEM otoyolu bağlantı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Arı'nın (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolünü kaybederek savrularak refüjde durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yerde hareketsiz halde yatan yaralı sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Dörtyol Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Hüseyin Arı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - HATAY

Dörtyol'da motosiklet kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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