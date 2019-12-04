Dörtyol'da, Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi

04.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:52

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 23 gaziye madalya ve beratların tevdi edildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Kaymakam Murat Bulacak gazilik unvanının çok kıymetli olduğunu belirtti. Bulacak, "Gazilerin, vatanın bekası için üzerilerine düşen görevleri layıkıyla yaparak birer gazi oldular. "devletimiz ve bizler her zaman gazi ve yakınlarının yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.



Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratların tevdi edildi.



Törene, Garnizon Komutanı Yarbay Savaş Balcı, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Osman Karabulut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dörtyol Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Altunbaş, gaziler ve yakınları katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA