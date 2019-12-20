Dörtyol'da "Kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı

20.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:25

Dörtyol ilçesinde, Kaymakam Murat Bulacak başkanlığında "Kadına karşı şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı.

Bulacak, kaymakamlık toplantı salonundaki etkinlikte, hem yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini hem de yol haritası çizdiklerini belirtti.

Şiddetin her türlüsünün kötü olduğunu kaydeden Bulacak, "İnsanlar, barış, kardeşlik, huzur istiyorsa kadına saygı, hürmeti göstermek durumundadır." dedi.

Toplantıya diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA