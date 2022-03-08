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Dörtyol'da gönüllü gençler kadın esnafları ziyaret etti

AA - Mustafa Özer - Kültür Sanat
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Dörtyol'da gönüllü gençler kadın esnafları ziyaret etti

Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler kadın esnafları ziyaret etti.

Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler kadın esnafları ziyaret etti.

Aralarında gençlik liderlerinin de bulunduğu gönüllüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

İlçedeki kadın esnafları ziyaret eden gönüllüler, karanfil dağıtıp günlerini kutladı, meslekleriyle ilgili sohbet etti.

AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat

Dünya Kadınlar Günü, gençlik, Mart, Kültür Sanat, Haberler

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