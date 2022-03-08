Dörtyol'da gönüllü gençler kadın esnafları ziyaret etti
AA - Mustafa Özer - Kültür Sanat
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Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler kadın esnafları ziyaret etti.
Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler kadın esnafları ziyaret etti.
Aralarında gençlik liderlerinin de bulunduğu gönüllüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.
İlçedeki kadın esnafları ziyaret eden gönüllüler, karanfil dağıtıp günlerini kutladı, meslekleriyle ilgili sohbet etti.
AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat