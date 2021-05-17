Dörtyol'da Gençlik Haftası etkinlikleri

Dörtyol ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Dörtyol ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Kayhan ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gençlik liderleri Dörtyol Şehitliğini ziyaret etti.

Şehitlerin kabirlerine gül bırakılarak dualar edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer