Dörtyol'da Gençlik Haftası etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dörtyol'da Gençlik Haftası etkinlikleri

Dörtyol'da Gençlik Haftası etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Dörtyol ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Dörtyol ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Kayhan ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gençlik liderleri Dörtyol Şehitliğini ziyaret etti.

Şehitlerin kabirlerine gül bırakılarak dualar edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

Son dakika gündem: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk 200 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk 200 kişi hayatını kaybetti
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Adem Büyük Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dörtyol'da Gençlik Haftası etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:59:35. #1.16#

title