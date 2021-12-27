Dörtyol'da, Erasmus projesi tanıtıldı

Dörtyol Kara Hasan Paşa Ortaokulu'nun Erasmus kapsamında hazırladığı "Dijital eğitimde sosyal becerileri geliştirme" projesi tanıtıldı.

Okul Müdürü Ali Demir, okulda düzenlenen toplantıda, İngilizce öğretmeni Ömür Turap'ın danışmanlığında hazırlanan 48 bin 195 avro bütçeli projede uzaktan eğitimin etkisinin araştırılacağını belirtti.

Projelerinin ocakta başlayacağını ifade eden Demir, proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerle İspanya ve Avusturya'ya gideceklerini söyledi.

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da projenin hazırlanma ve hayata geçirilmesinde emek verenlere teşekkür etti.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri

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