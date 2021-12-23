Dörtyol'da en güzel ezan okuma yarışması düzenlendi
AA / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat
Dörtyol'da imam hatip ortaokulları arası "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" düzenlendi.
Dörtyol'da imam hatip ortaokulları arası "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" düzenlendi.
Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmada imam hatipli öğrenciler, ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştı.
Yarışma sonucu Dörtyol İmam Hatip Lisesinden İsa Serkan Bozkurt birinci, Erzin İmam Hatip Ortaokulundan Muhammet Tarık Kılaç ikinci, Belen İmam Hatip Ortaokulundan Ahmad Al Ali ise üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verildi.
AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
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