Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, koronavirüse yakalandı
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Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, koronavirüse yakalandı

24.11.2020 22:32 | Son Güncelleme: 24.11.2020 22:36
Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, koronavirüse yakalandı

HATAY'da Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in koronaviras testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

HATAY'da Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in koronaviras testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 

Son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in ailesi ile birlikte evde karantinaya alındığı açıklandı. Başkan Keskin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sedat İSKENDEROĞLU

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