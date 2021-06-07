Dört kırsal mahalleye konukevi inşa ediliyor
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Dört kırsal mahalleye konukevi inşa ediliyor

Dört kırsal mahalleye konukevi inşa ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler artarak devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler artarak devam ediyor. Kırsal mahallelerin tamamına yakınında gerçekleştirilen kilit taş, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarının tamir, tadilat ve boya-badana işlerinin yanı sıra acil ihtiyaç bulunan dört kırsal mahallede konukevi inşa ediliyor.

Kırsal mahallelerdeki eksiklikler ve ihtiyaçlar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtar buluşmaları ile tespit ediliyor. Bu kapsamda, gelen talepler ve yapılan incelemeler sonucunda acil konukevi ihtiyacı bulunan Demirli, Doğrukkaracamurat, Yuva ve Çanakçı Mahallelerinde konukevi inşa edilmesi kararlaştırılmıştı.

Vakit kaybetmeden başlatılan çalışmalarla Demirli Mahallesi'nde inşa edilen konukevi son aşamaya getirilirken, diğer üç kırsal mahalledeki çalışmaların da kısa sürede bitirileceği belirtildi.

Demirli Mahallesi'nde süren çalışmaları yerinde incelemek üzere mahalleye ziyaret gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunarak talep ve beklentileri dinledi, tamamlanmak üzere olan konukevindeki çalışmalara nezaret etti.

Yüksel, konukevlerinin önemli bir ihtiyacı karşılayacağına dikkat çekerek, "Kırsal mahallelerimize hak ettikleri yatırım ve hizmetleri belediyemizin imkanları ölçüsünde götürmeye gayret ediyoruz. Dört mahallemizde çok acil olarak konukevi ihtiyacı bulunduğunu tespit ettik ve hemen harekete geçerek bu ihtiyacı gidermek için düğmeye bastık. Demirli, Doğrukkaracamurat, Yuva ve Çanakçı Mahallelerimizde bir imam lojmanı dahi yoktu. Allah'ın izniyle kısa sürede bu dört mahallemize güzel birer konukevi kazandırmış olacağız. Demirli Mahallemizde yapımı devam eden belediye misafirhanemizdeki çalışmaları inceledik. Başkan Yardımcımız Sn. Gökhan Saygı ile birlikte yaptığımız incelemede, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, yapılacakları planladık" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Dört kırsal mahalleye konukevi inşa ediliyor
Dört kırsal mahalleye konukevi inşa ediliyor
Dört kırsal mahalleye konukevi inşa ediliyor
Dört kırsal mahalleye konukevi inşa ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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