Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı
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Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı

09.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:19

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi topyekün devam ederken Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de yoğun bakım servislerindeki doluluk oranları can sıkıcı rakamlara ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ikinci dalga paniği yaşanırken Türkiye'de de vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı. Buna bağlı olarak hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı da artmaya başladı.

DÖRT KENTTE DURUM VAHİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de yoğun bakım doluluk oranlarına dikkat çekti. Bu kentlerde doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine yaklaştığına vurgu yapan Bakan Koca, "Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor. İzmir'de yatak doluluk oranı yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83. Adana'da yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Mersin'de yatak doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 84. Hatay'da yatak doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 89" ifadelerini kullandı.

Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı

VAKA VE VEFAT SAYISINDA YENİ REKOR KIRILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınloanan Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda, 8 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 593'ü semptomatik olmak üzere toplam 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 211 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 314'e, toplam hasta sayısı ise 552 bin 304'e yükseldi. Hem vaka hem de vefat sayısında rekor kırılmış oldu.

Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı

"AĞIR HASTA SAYISI ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI"

Bakan Koca, günlük verilerin paylaşılmasından sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız" sözlerine yer vermişti.

Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı
Haber Yorumları (3)
DOKTOR: geçen nisan mayıs ayında adam gibi önlemler alınsaydı bu duruma gelmezdik
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VELİ: 15 gün tam kapanma neyi bekliyosunuz
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VELİ: Şehir hastanelerine ne oldu? Yoksa içinde yeterince doktor mu yok?
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