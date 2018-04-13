Dönüşümün Mekanı 42 Maslak'ta "Katmanlar" Sergisi Açıldı!

Metropolde doğa ve sanatın görünümlerini ele alan Katmanlar sergisi, 27 Nisana'a kadar ziyarete açık olacak.

Üretim, dönüşüm ve gelişimin merkezi Maslak'ın yeni simgelerinden 42 Maslak, "Katmanlar" sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ve 42 Maslak Satış ve Pazarlama Direktörü Zeynep Salman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılışına Vedat Alaton, Seda Söğütlü, Gonca Karakaş, Serap Tibuk, Aslı Özdemir, Ayşegül Tuncer, Meral Yazıcı, Timur Erk, Seval Ermiş, Zeynep Toker, Gabi-Müjde Doenyas, Burcu Ziyal, Can-Eda Albayrak, Hülya Çopur, Murat Tarman, Nurhan Tarman, Güray Akar-Gizem Oflazoğlu, Meryem Taşyar, Gülbin Simitçioğlu, Nihal Bayramoğlu, Murat Ektiren, Hale Gözüpek, Barış Sarıbaş, Tahir-Ayşenur Güldaş, gibi sanat, cemiyet ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

42 MASLAK: "DÖNÜŞÜMÜN KATTIĞI YENİLİK İÇİN SEÇİLMİŞ ÖZEL BİR MEKAN"

Hasan Pehlevan, Ahmet Duru, Mehmet Çimen, Mehmet Ali Boran, Semih Zeki ve Gökhan Balkan'ın karma sergisi "Katmanlar", ele aldığı kavramlarla 42 Maslak'ın İstanbul Çorap Fabrikası'ndan modern bir yaşam alanına dönüşümünü de tarihsel ve uzamsal bir bütünlük içinde yorumlamaya vesile oluyor. Sanatın ve doğanın korunmasında belli safhaları işaret eden sergi, 42 Maslak'ı örnek bir vizyon olarak ele alıyor. Yüzyıllar sonra, insanların bugün içinde sıkıştığı yapılardan geriye bir hafriyat yığını kalacağına, ancak yaşamı ve sanatı birlikte sunarsa yapıların anlam kazanacağına inanan sanatçılar, kültürü yozlaştıran yapıların, yüzyıllar sonra sanat eseri olarak sergilenecek oluşunu eleştiriyor. Yaşam alanlarının insanların paylaşım ve kültürlerini yaşattıkları alanlar olduğuna dikkat çeken "Katmanlar" sergisi, yaşamı sanat ile zenginleştirmemiz; sanat ve doğa ile iç içe olmamız gerektiğine vurgu yapıyor. Sıkıştırılmış, sanatın yer almadığı yapıların zamanla aile içi bağların kopuşuna ve yalnız bir yaşama sebep verdiği ifade edilirken, doğa ve kent kavramını insan hayatındaki önemine değiniliyor.

"Doğanın içinde bir yaşam mı, doğa ile savaşan kentler mi?" ikilemi üzerinde hareket eden "Katmanlar" sergisinde yer alan sanatçılar, insanoğlunun tarihsel gelişim sürecini, sosyo-politik çerçevede ele alıyor. Sanatçılar sergi alanı seçtikleri 42 Maslak'ı da "Dönüşümün kattığı yenilik için seçilmiş özel bir mekan" olarak tanımlıyor.

Nisa Taşyar ve Duygu Enül küratörlüğündeki sergi, güncel sanatın dinamik örneklerini galeriler ve sanatçılarla işbirliği yaparak Maslak'a taşıyan 42 Maslak Art!SPACE Galleries'in Satış ve Pazarlama Ofis'inde yer alıyor. Geliri Türk Böbrek Vakfı'na bağışlanacak olan "Katmanlar" sergisi 12 Nisan – 27 Nisan 2018 tarihleri arasında 42 Maslak Art!SPACE Gallery'de ziyaret edilebilecek.