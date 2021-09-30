Dönüşüm için 400 başvuru

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümüyle ilgili başvurular başladı. Bakırköy'de bulunan başvuru merkezlerinde yoğunluk oluştu. Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, 2 gün içerisinde yaklaşık 400 kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Son başvuru tarihi 26 Ekim belirlendi. UKOME'den karar geçerse, taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teklifiyle son Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı. 26 Eylül'de başlayan ve 30 gün sürecek olan başvurular, Bakırköy ve Kartal'daki hizmet merkezlerinde yapılıyor. UKOME kararında belirlendiği üzere minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümü için başvuru süresi 30 günle sınırlı. Son başvuru tarihi 26 Ekim 2021 olarak belirlendi. Başvurular, bizzat araç veya vekaletname sahipleri tarafından yapılıyor. Başvurularda, plaka sahibine ait geçerli bir kimlik kartı, UKOME kararı ile tarif edilen şekilde vekaletname, Araç Tescil Özet Raporu yeterli. Üzerinde araç bulunmayan plakaların dönüşüm başvuruları kabul edilmiyor. 30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak. Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, başvuruların yoğun olduğunu belirtti.

"TAKSİ İHALESİ YERİNE MİNİBÜSLER TAKSİYE ÇEVRİLSİN"

"TEK YETKİLİ İBB OLSUN"