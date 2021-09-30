Dönüşüm için 400 başvuru - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dönüşüm için 400 başvuru

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dönüşüm için 400 başvuru

İSTANBUL'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümüyle ilgili başvurular başladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümüyle ilgili başvurular başladı. Bakırköy'de bulunan başvuru merkezlerinde yoğunluk oluştu. Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, 2 gün içerisinde yaklaşık 400 kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Son başvuru tarihi 26 Ekim belirlendi. UKOME'den karar geçerse, taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teklifiyle son Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı. 26 Eylül'de başlayan ve  30 gün sürecek olan başvurular, Bakırköy ve Kartal'daki hizmet merkezlerinde yapılıyor. UKOME kararında belirlendiği üzere minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümü için başvuru süresi 30 günle sınırlı. Son başvuru tarihi 26 Ekim 2021 olarak belirlendi. Başvurular, bizzat araç veya vekaletname sahipleri tarafından yapılıyor. Başvurularda, plaka sahibine ait geçerli bir kimlik kartı, UKOME kararı ile tarif edilen şekilde vekaletname, Araç Tescil Özet Raporu yeterli. Üzerinde araç bulunmayan plakaların dönüşüm başvuruları kabul edilmiyor. 30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak. Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, başvuruların yoğun olduğunu belirtti.

"2 GÜNDE YAKLAŞIK 400 BAŞVURU ALDIK"

Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, başvuru süreci hakkında bilgi vererek, "750 minibüs 250 dolmuşun taksiye dönüşüm kararını aldık. Vatandaşlarımız bu süreci tamamlamak için alanlara geldiler. Başvuruları Kartal ve Bakırköy'deki başvuru merkezlerimizden alıyoruz. Dünden bu yana yaklaşık 400 tane başvuru aldık. Bu rakamın 4 bine ulaşmasını bekliyoruz. Hat bazında kura çekilecek, her hat için taksiye dönüşecek araç sayısı belirlendi. 30 günün ardından canlı yayında kura çekimi yapılacak. Başvuranların gelir endişesi olduğunu biliyoruz amacımız bu yarayı tedavi etmek" dedi.

"TAKSİ İHALESİ YERİNE MİNİBÜSLER TAKSİYE ÇEVRİLSİN"

40 yıldır minibüsçülük yapan Mustafa Karaman, "İstanbul'da 6 bin 400 tane minibüs var. Bu minibüslerin çoğu iş yapmıyor. Mazot parasını dahi ödeyemiyoruz, arabalarımızı sıfırlayamıyoruz. Bin tane taksi kararı yetersiz. Sayın Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. 5 bin tane ticari taksi çıkarıp ihale yapacağına İstanbul'daki minibüsçülerden dönüşüm yapsın. İstanbul'da zaten trafik sorunu var ekstra 5 bin tane taksi geldiğinde daha kötü olur" dedi.

Minibüsçü Ahmet Yüksekdağ ise,  "Yeni taksi olarak ihale açılmasın. Yeni taksi verilmesin. Minibüsler taksiye çevrilsin. Onlar yeni taksi ihalesi açıp para kazanmak istiyorlar. Trafik zaten yürümüyor. Minibüsler taksiye çevrilirse trafiğin de yükü azalır" diye konuştu.

"TEK YETKİLİ İBB OLSUN"

Minibüsçü Hüseyin Tozlu, yetkilerin yalnızca İBB'de olması gerektiğini belirterek "Tek yetkili kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun. Bizim duraklarımızdaki kalkış saatlerimiz, çalışma sistemlerimiz, İBB'de olsun. Bir taksinin yevmiyesi 600 lira ama minibüsçülerin öyle değil, kalan minibüsçülere çözüm bulunması gerek" dedi.


Dönüşüm için 400 başvuru

Dönüşüm için 400 başvuru

Dönüşüm için 400 başvuru

Dönüşüm için 400 başvuru

Dönüşüm için 400 başvuru

Dönüşüm için 400 başvuru

Dönüşüm için 400 başvuru

Dönüşüm için 400 başvuru

Dönüşüm için 400 başvuru

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı

Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı

 Görüntüleri olay olmuştu! Gece kulübünde güvenliğin parmağını koparan kadın için 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Görüntüleri olay olmuştu! Gece kulübünde güvenliğin parmağını koparan kadın için 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

 Ulaşımda İstanbulkart sıkıntısı! Talebe yetişemeyen İBB, yeni ihale açtı

Ulaşımda İstanbulkart sıkıntısı! Talebe yetişemeyen İBB, yeni ihale açtı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump
Magazin Şafak Sezer Amelia Hamlin Ezgi Mola Hava Durumu
Spor Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Stefan Kuntz Ali İhsan Su Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dönüşüm için 400 başvuru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:19:11. #1.11#