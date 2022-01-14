Donmak üzereyken bulunmuştu, 17 gün sonra yaşamını yitirdi

ADANA (DHA) - ADANA'nın Feke ilçesinde, kayıp olarak aranırken evine 200 metre uzaklıktaki ağacın altında donmak üzereyken bulunan Mehmet Soylu (87), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Feke'nin Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Soylu'dan 27 Aralık 2021'de haber alamayan çocukları, komşularını aradı. Soylu'nun evde olmadığının kesinleştikten sonra Kaymakam Vahit Yılmaz'ın da talimatıyla arama çalışması başlatıldı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT), polis, jandarma, belediye ve orman işletme ekipleri yönlendirildi.

Mehmet Soylu'nun cenazesinin Feke Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.