Donmak üzereyken buldukları "Nota" ve "Aşti" can dostları oldu

16.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:48

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan terzi İsmail Gönek ve kafe işletmecisi Neşe Kılınç, sokakta donmak üzereyken buldukları sahipsiz köpek yavrularına iş yerinde gözü gibi bakıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, sokak hayvanlarını da zor durumda bırakıyor.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Pulur Mahallesi'nde açlık ve soğuktan etkilenen iki köpek yavrusundan birine 39 yaşındaki terzi İsmail Gönek, diğerine de 56 yaşındaki kafe işletmecisi Neşe Kılınç şefkat elini uzattı.

Henüz bir aylık olan yavru köpekleri donmak üzereyken sokaktan alarak sahiplenen Gönek ve Kılınç, iş yerlerinde bakımını üstlendikleri köpeklerin soğuktan etkilenmemeleri için soba yakıp sıcak bir ortam sağlamaya ve karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Karlar içinde buldum

Gönek'in "Nota", Kılınç'ın ise "Aşti" adını verdiği yavru köpekler, terzi dükkanı ve kafenin maskotu haline geldi.

Terzi İsmail Gönek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çetin geçen kış mevsimin sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırdığını söyledi.



Hayvanlara karşı merhametli olunmasını gerektiğini ifade eden Gönek, "İlçemizde kış mevsimi sebebiyle sokak hayvanları açlık ve soğuk karşısında çaresiz kalıyor. Ben de Nota'yı bir hafta önce sokakta yürürken karlar içinde donmuş halde buldum ve bu durum karşısında vicdanım el vermedi. Onu kucağıma alıp iş yerime getirdim." dedi.

Gönek, dükkanında her gün soba yaktığını ve minik köpeğe marketten süt aldığını belirterek, Nota'nın iş yerine gelen müşteriler tarafından da ilgi gördüğünü anlattı.

Çocuğu gibi baktığı yavru köpeğe banyo da yaptırıyor

Kafe sahibi Neşe Kılınç da Ovacık'ta kış aylarının uzun sürdüğünü anımsattı.

İlçede çok sayıda sokak hayvanın bulunduğuna dikkati çeken Kılınç, "Benim iş yerim belediye pasajı içerisinde bulunuyor. Aşti adını verdiğimiz yavru köpeği bir arkadaşımız donmak üzereyken bulmuş ve pasaja getirmiş. Köpek çok üşümüş ve titriyordu. Bende sahiplenip veterinere götürdüm, aşılarını yaptırdım, ilacını aldım." dedi.

Kılınç, Aşti'nin kafede yaşaması konusunda müşterileriyle de anlaştığını ifade ederek, "Onlar da köpeğe çok hoşgörülü yaklaşıyor, seviyor, besliyor. Köpek şimdi düzeldi ve artık yerinde durmuyor. Ben de kendisine çok alıştım ve onun annesi şu anda benim. Ona banyo yaptırıyorum, çocuğum gibi seviyorum. Aşti'yi akşam uyutup kafeyi öyle kapatıyorum. Sabah gelince de beni kapıda karşılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA