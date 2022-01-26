Donmak üzere olan köpek yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Donmak üzere olan köpek yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı

Donmak üzere olan köpek yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'da donmak üzere olan köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak veterinere götürüldü.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'da donmak üzere olan köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak veterinere götürüldü.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Selahiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen hayvan besleme çalışması sırasında donmak üzereyken fark edilen köpek yavrusu ekipler tarafından kurtarıldı.

Veterinere götürülen köpek yavrusu, kış aylarını barınakta geçirecek, ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Donmak üzere olan köpek yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

Selahiye, Serdivan, Sakarya, Köpek, Güncel, Haber

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