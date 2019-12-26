: Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor

26.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:03

Melankolik bir dokunuşla romantik entrikaların muzip komedisi: Donizetti'nin Don Pasquale'si, başrollerde Julie Fuchs ve Johannes Martin Kranzle ile Zürih Operası'na dönüyor.View on euronews

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