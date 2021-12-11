Döner sermaye nedir, nasıl hesaplanır? Hangi mesleklerde döner sermaye var? TDK'ya göre Döner Sermaye ne demek? Döner sermaye kimlere verilir?

TDK'ya göre döner sermaye ne demek merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Döner sermaye nedir? Döner sermaye nasıl hesaplanır? TDK'ya göre Döner Sermaye ne demek? Döner sermaye kimlere verilir? Döner sermaye nasıl alınır? Döner sermayeyi kimler alır? Hangi mesleklerde döner sermaye var?

DÖNER SERMAYE NEDİR?

Döner sermaye, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet kalitesini artırması için ihtiyaç duyulan mal ve diğer hizmetleri alabilmesi ve verebilmesi için kurumlar bazında ilgili kanunla izin verilen kurum içi ticari etkinliklere verilen genel addır.

Elde edilen gelir ortak bir havuz sisteminde biriktirilir. Kurum içinde çalışan personel nitelik ve derece sınıflandırılmasına göre farklı derecelerde döner sermayeden pay alabilmektedirler.

TDK'YA GÖRE DÖNER SERMAYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre döner sermaye "Kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacın elde edilmesi için genel veya katma bütçeden bir miktar paranın, azaltılmamak şartı ile kuruluşa veya bu kuruluşla ilgili işletmelere verilmesi, mütedavil sermaye." anlamına gelmektedir.

DÖNER SERMAYE NASIL HESAPLANIR? NASIL ÖDENİR?

Döner sermayeyle ilgili konular yasa ile düzenlenmektedir. Döner sermaye her memura, memurun kendi çalıştığı kurumun işleyişine göre, yasasına göre ödeme yapılmaktadır.

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirirken ortaya çıkan kapasite fazlasını değerlendirmek, devlete ek gelir sağlamak ve topluma faydalı olmak mali ve idari özerklik, giderlerde serbestlik ve özel ayrıcalıklar sağlamak amacıyla başta sağlık olmak üzere eğitim, tarım, orman gibi hemen hemen her faaliyette bulunabilecek döner sermayeli işletmeleri kurulmuştur.Türkiye'de hem ekonomi içindeki yeri hem de sağlık hizmetlerindeki üstlendikleri görevler bakımından büyük önem taşıyan döner sermaye işletmeleri 2013 yılı itibariyle sayısı 2.666'ya yıllık geliri 34.1 milyar TL, gideri ise 35.2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu işletmeler içerisinde sağlık hizmetleri sunumunu faaliyet konusu olan işletmelerinin işlem hacmi olarak yaklaşık %86'sı hastane işletmeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türk kamu mali yönetimine döner sermaye kavramının genel çerçevesi 1050 sayılı Muhasebe Umumiye Kanunu'nun 49. maddesine dayanılarak, ticari, sınai, tarımsal, kültürel ve mesleki faaliyetler yapmak atıl kapasitenin kullanımı, devlete ek gelir sağlama, ekonomideki talebi karşılama, serbest kaynak oluşturma, daha fazla mali ve idari özerklik, giderlerde serbestlik ve ayrıcalık sağlaması gibi temel amaçlarla kurulmuştur. Türkiye'de döner sermayeli işletmeler mali idare sisteminin önemli mali istisnalarından biri olarak görülmektedir.

Döner sermaye, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine kanunlarla verilen asli ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, kamu idaresine bağlı olarak kurulmuş işletmelere tahsis edilen sermayeyi, işletme ise verilen sermayenin tahsis amacını gerçekleştirmek üzere kurulan döner sermaye işletmeleri olarak tanımlanmaktadır. Döner sermaye esası, genel bütçe içindeki kuruluşlara iktisadi nitelik ve yönetim bakımından serbestlik getirerek sınai ve ticari nitelik taşıyan işletmeler kurabilmekte, işletme esasına göre kar amacıyla çalışmaları sağlanabilmektedir

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