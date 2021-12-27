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Döner ocağından uyuşturucu çıktı

Döner ocağından uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde döner ocağı içerisine gizlenmiş 165 gram metamfetamin ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde döner ocağı içerisine gizlenmiş 165 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kırıkhan'da durdurulan bir araçta yapılan aramada döner ocağı içerisine gizlenmiş 165 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.E., Y.K. ve A.A. gözaltına alındı. - HATAY

Döner ocağından uyuşturucu çıktı

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