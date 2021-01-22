Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı

Sosyal medya platformu TikTok'ta yapılan paylaşımda, hazır döner paketleyen şahıslardan birinin eti ağzına götürdüğü görülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı hem işletmeye hem de firmaya ceza kesti. Hakkında suç duyurusu yapılan şahsın ise o anlardaki surat ifadesi dikkat çekti.

Kırklareli'nde bir fabrika çekilen ve TikTok'ta yayınlanan video ülke genelinde tepki topladı. TikTok uygulamasından paylaşılan görüntülerin tepkilere neden olması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi.

TEPKİ YAĞDI

Videoda, hazır döner paketleme firmasında çalışan iki kişinin o anlarda hijyene aykırı davranışlarda bulunması yer aldı. 2 kişinin, maskesiz ve hijyene aykırı şekilde hareketlerde bulunarak çektikleri videoya yorum yağdı.

BAKANLIK CEZA KESTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı da hem işletmeye hem de firmaya ceza kesti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TikTok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur"

MORALİ BOZULDU

Haklarında suç duyurusu da yapılan şahısların çekilen fotoğraflarında ise suratlarının düştüğü, morallerinin bozulduğu görüldü.