Dondurucu soğukta kaplıcaya girip şifa arıyorlar
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Dondurucu soğukta kaplıcaya girip şifa arıyorlar

31.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:59
Dondurucu soğukta kaplıcaya girip şifa arıyorlar

BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan kaplıcalar, yaz- kış ziyaretçilerini ağırlıyor.

BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan kaplıcalar, yaz- kış ziyaretçilerini ağırlıyor. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen kaplıcaya gelenler, eksi 15 derece dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna girip şifa arıyor.

Bitlis'e 30, Güroymak ilçesine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı köyündeki kaplıcalar, yaz ayında olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçi akınına uğruyor. Kaplıca suyunun romatizma, bel fıtığı, kireçleme, eklem ağrıları, sinüzit, sinir sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı gibi birçok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Bitlis'in yanı sıra Muş, Batman, Van ve diğer çevre illerden de gelen birçok vatandaş, kaplıca suyunda yüzerek şifa arıyor.


Dondurucu soğukta kaplıcaya girip şifa arıyorlar
Dondurucu soğukta kaplıcaya girip şifa arıyorlar
Dondurucu soğukta kaplıcaya girip şifa arıyorlar
Dondurucu soğukta kaplıcaya girip şifa arıyorlar
Dondurucu soğukta kaplıcaya girip şifa arıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 10:59:25. #1.15#
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