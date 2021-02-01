Dondurucu soğukta Alparslan ve Kılıçlar timi Şenyayla'da operasyon
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Dondurucu soğukta Alparslan ve Kılıçlar timi Şenyayla'da operasyon

01.02.2021 14:00 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:00
Dondurucu soğukta Alparslan ve Kılıçlar timi Şenyayla'da operasyon

Dondurucu soğukta, Alparslan ve Kılıçlar Timi'nden Şenyayla'da operasyon?MUŞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alparslan ve Kılıçlar timi, 1800 rakımlı Şenyayla bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Dondurucu soğukta, Alparslan ve Kılıçlar Timi'nden Şenyayla'da operasyon

?MUŞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alparslan ve Kılıçlar timi, 1800 rakımlı Şenyayla bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Dondurucu soğuğa ve kara rağmen bölgeyi didik didik tarayan kahramanlar, terörden temizledikleri bölgede Türk Bayrağı açarak 'komando' marşını okudu. 

    Muş İl Jandarma Komutanlığı, Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde, zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlara devam ediyor. Jandarma Komutanlığının Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde görevli 'Alparslan' ve "Kılıçlar' timi, terör örgütüne yönelik operasyonlarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor. Yoğun kar ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden 1800 rakımlı bölgeyi didik didik tarayan kahramanlar, son teklonoji ürünü silah ve teçhizatlarıyla görevlerini sürdürüyor. Bölgede huzur ve güveni sağlayan kahramanların terörden temizledikleri tepede Türk Bayrağı açarak seslendirdikleri komando marşı dağlarda yankılanıyor. 

    Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kurtuluş Yurdunmalı, vatandaşların ve bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla en ağır iklim şartlarında verilen görevleri yerine getirdiklerini söyledi. Özellikle yerli ve milli silah ile teçhizatlarının kullanılmasıyla birlikte tüm iklim şartlarında görev yapabilecek imkan ve kabiliyete sahip olduklarını ifade eden Yurdunmalı, "7 gün 24 saat esasına göre tüm hava şartlarında karadan ve havadan emniyet ve asayiş görevlileri yanında operasyonlara devam edilmektedir. Yurdumuzun her köşesinde rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde bize verilen görevleri yerine getirmek üzere daime hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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