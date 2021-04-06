Donbass'ta çıkan çatışmada 2 Ukraynalı asker hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Donbass'ta çıkan çatışmada 2 Ukraynalı asker hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Donbass'ta çıkan çatışmada 2 Ukraynalı asker hayatını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşi sonucu çıkan çatışmada 2 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı
Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar
Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşi sonucu çıkan çatışmada 2 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 2 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Açılan ateş sonucu girilen çatışmada yaralanan 2 askere ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı, daha sonra sevk edildiklerini hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Tansiyonun yükseldiği bölgede Ukrayna ordusu, ayrılıkçıların açtığı ateşe karşılık veriyor.

Rusya-Ukrayna krizi

2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti.

Rus ordusu Ukrayna sınırında

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Rusya 2014 yılında işgal ettiği Donbass bölgesindeki gerçekleştirdiği tatbikattan sonra 4 bin askerden oluşan 28 taburluk birliği Rusya'ya geri çekmek yerine Ukrayna sınırlarına gönderdi. Rusya'nın kışkırtıcı hareketi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Donbass bölgesine ilişkin savaş ve barış konularını iki maddeye bölmek istiyorum. Çatışmalar yılbaşından beri devam ediyor. Sadece yılın ilk aylarında 20 ölü, 57 yaralımız var. Diğer konu da Rusya'nın askeri varlığını Ukrayna sınırlarında arttırması. Askeri tatbikatlar ve sınıra asker yığmalar Rusya'nın adeti haline geldi. Bu şekilde tehlikeli ortam oluşturarak barış görüşmelerine de etki etmeyi amaçlıyorlar. Biz her zaman provokasyonlara hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'ya bağlı 28 askeri taburun "tatbikat" bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Bahar Candan Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Donbass'ta çıkan çatışmada 2 Ukraynalı asker hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:11:23. #1.14#
title