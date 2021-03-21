Donan dere yataklarının çözülmesiyle vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı
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Donan dere yataklarının çözülmesiyle vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı

21.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:54

Donan dere yataklarının çözülmesiyle vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde donan dere yatakları, havaların ısınmasıyla çözülmeye başladı.

Donan dere yataklarının çözülmesiyle vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde donan dere yatakları, havaların ısınmasıyla çözülmeye başladı. Bölgeye gelen vatandaşlar, buz gibi suyun içinde balık avına çıktı.

Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yolunu açmaya çalışan ekipler, boş vakitlerinde balık avına çıkıyor. Kış ayları boyunca donmuş halde bulunan Yeşilöz Deresi, havaların ısınmasıyla beraber çözülünce ekipler serpmelerle balık acına çıktı. İş makinesi operatörleri bir yandan yol açarken bir yandan da giydikleri tulumlarla balık avlamaya çalıştı.

Buzların çözüldüğü berrak sularda balık arayışına giren dozer operatörü İrfan Cin, saatlerce buz gibi suda balık aradığını ama tutamadığını söyledi. Cin, "Her sene bu vakitlerde burada balık avlıyorum. Hem dozer operatörüyüm hem de kepçe, bu yüzden dönüşümlü çalışıyoruz. Bugün balık avlamak istedik ama bir türlü yakalayamadık" dedi.

Donan dere yataklarının çözülmesiyle vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı
Donan dere yataklarının çözülmesiyle vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı
Donan dere yataklarının çözülmesiyle vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı
Donan dere yataklarının çözülmesiyle vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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