Donald Trump'sız 'Evde Tek Başına' filmi tartışma yarattı

27.12.2019 06:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 06:30

Kanada'nın ulusal yayın yapan televizyonlarından CBC, 'Evde Tek Başına' filminde Donald Trump'ın yer aldığı bir sahneyi filmden çıkararak tartışma yarattı.

Orjinal adı Home Alone 2: Lost in New York olan filmde, Macaulay Culkin'in canlandırdığı karakter, Trump'a yol soruyordu.

Sahnenin çıkarılması ile ilgili CBC televizyonu yetkilisi Chuck Thompson açıklama yaptı ve filmden sekiz dakikalık bir bölümün çıkarıldığını söyledi.

Thompson, Trump'ın sahnesinin çıkarılışının siyasi amaç taşımadığını da savundu.

Kanal bu kesintinin, 120 dakikalık filmde reklamlara yer açmak amacıyla, üstelik de Trump başkan olmadan önce yapıldığını söyledi.

Aralık ayı başında CBC kanalında gösterilen Trumpsız versiyon, ABD Başkanı'nın siyasi tabanı tarafından tepki çekti.

'Gurur duyduğum bir işti'

Başkan'ın büyük oğlu, Donald Trump Jr, Twitter hesabından "zavallıca" paylaşımı ile konuyu gündeme taşıdı.

Başkan Trump da sonrasında Twitter hesabından o sahnenin de yer aldığı bir paylaşım yaptı ve "Film bir daha asla eskisi gibi olmayacak" dedi sonrasında ise parantez içinde "şaka yapıyorum" yazdı.

Sonrasındaki bağlantılı tweet'inde ise Kanada Başbakanı'nı hedef aldı ve "Sanırım Justin T, NATO ve ticaret konularında onu, ödeme yapmak zorunda bırakmamdan hoşlanmıyor" dedi.

Özellikle Noel dönemi yayınlanan filmle ilgili Donald Trump, birkaç gün önce "Gurur duyduğum bir işti" demişti.