Donald Trump'ın kurduğu Truth Social isimli sosyal medya platformu yayın hayatına başladı

Abd Başkanlık Seçimleri sırasında yaptığı açıklamalar sebebi ile sosyal medya paylaşımları engellenen ve kara listeye alınan Donald Trump kendi sosyal medya ağını kurduğunu açıkladı. Donald Trump kurduğu sosyal medya platformuna Truth Social adını verdiğini duyurdu.

TRUTH SOCIAL APP STORE'DA ZİRVEYE OTURDU

Donald Trump'ın kurduğu sosyal medya platformu Truth Social ABD App Store mağazasında en çok indirilen ücretsiz sosyal medya platformu olarak kayıtlara geçti. Truth Social'ın yaptığı başarıyı değerlendiren eski ABD başkanı Donald Trump uygulamanın şimdilik ABD içerisinde sınırlı kalacağını ancak önümüzdeki günlerde tüm dünya ülkelerinde kullanıma açılacağını duyurdu.

2020 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE NELER YAŞANMIŞTI

2020 yılında yaşanan ABD Başkanlık Seçimleri çok ilginç olaylara sahne olmuştu. Demokratların seçimde hile yaptığını öne süren ve bu görüşlerini Twitter, Facebook ve Youtube hesapları üzerinden paylaşan eski ABD başkanı Donald Trump bu paylaşımları sonrası ülkede infial yaratmıştı. Donald Trump'ın paylaşımları sonrası sokağa dökülen Cumhuriyetçiler, 6 Ocak 2021 tarihinde Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nı basmıştı. Kısa süre içinde bastırılan olaylar sonrası Donald Trump'ın sosyal medya hesapları kalıcı olarak kapatılırken eylemlere karışan kişiler gözaltına alınmıştı.