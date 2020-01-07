Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'e 6 ay hapis istemi

07.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:46

Amerika Birleşik Devletleri Federal Savcılığı, Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'le ilgili tutumunu değiştirdi. Savcılık Flynn'in altı aya kadar hapis cezası almayı gerektiğini belirtti.



Araştırma komisyonunun başındaki Savcı Robert Mueller, daha önce Flynn'in suçunu itiraf ettiği ve komisyon ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle hapis cezası almamasını talep etmişti. Euronews.com'da Görüntüle