Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'e 6 ay hapis istemi
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Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'e 6 ay hapis istemi

ABD'de federal savcılar, FBI'ya yalan beyanda bulunmak suçuyla yargılanan Başkan Donald Trump'ın eski güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkına hapis cezası isteminde bulundu.

07.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:46
Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'e 6 ay hapis istemi

Federal Savcılığı, Başkan 'ın eski ulusal güvenlik danışmanı 'le ilgili tutumunu değiştirdi. Savcılık Flynn'in altı aya kadar hapis cezası almayı gerektiğini belirtti.


Araştırma komisyonunun başındaki Savcı Robert Mueller, daha önce Flynn'in suçunu itiraf ettiği ve komisyon ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle hapis cezası almamasını talep etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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