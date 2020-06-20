Donald Trump'ın 5 yaşındaki benzeri maske satışında ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınından bu yana ilk kez yapacağı seçim mitingi için Oklahama eyaletinin Tulsa kentinde olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınından bu yana ilk kez yapacağı seçim mitingi için Oklahama eyaletinin Tulsa kentinde olacak. Başkandan önce halka ulaşmaya çalışan 5 yaşındaki benzeri ise maske takmanın önemini anlatmaya çalışarak elindeki ürünleri satmak için uğraştı.View on euronews Kaynak: Euronews.com