Donald Trump'ın 5 yaşındaki benzeri maske satışında
ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınından bu yana ilk kez yapacağı seçim mitingi için Oklahama eyaletinin Tulsa kentinde olacak.
20.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:42
ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınından bu yana ilk kez yapacağı seçim mitingi için Oklahama eyaletinin Tulsa kentinde olacak. Başkandan önce halka ulaşmaya çalışan 5 yaşındaki benzeri ise maske takmanın önemini anlatmaya çalışarak elindeki ürünleri satmak için uğraştı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com