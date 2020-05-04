Donald Trump Covid-19 Aşısı için Tarih Verdi
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Donald Trump Covid-19 Aşısı için Tarih Verdi

Donald Trump Covid-19 Aşısı için Tarih Verdi
04.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:32

Covid-19 ile mücadele kapsamında hastalığı tedavi edebilecek ilaç ve aşı geliştirmeleri tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda devam ederken Donald Trump Covid-19 aşısı hakkında bazı önemli detayları açıkladı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında hastalığı tedavi edebilecek ilaç ve aşı geliştirmeleri tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda devam ederken Donald Trump Covid-19 aşısı hakkında bazı önemli detayları açıkladı. İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

Covid-19 Aşısı Ne Zaman Kullanılabilir Olacak?

Fox News ile yaptığı röportaj sırasında açıklamalarda bulunan Trump, konuşması sırasında ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüse odaklandı. Trump, bu yılın sonunda bir aşının geliştirileceğinden emin olduğunu vurguladı.

"Bu yılın sonuda bir aşı geliştirmiş olacağımızdan eminim. Doktorlar bana 'bunu söylememelisin' diyor. Fakat ben ne istiyorsam onu söylerim. Birçok şirket aşıda sona yaklaşmak üzere."

Aşı Nasıl Geliştirilir?

Aşılar bir virüs ya da bakteriyi vücuda zararsız bir şekilde enjekte eder. Bu sayede vücudun savunma hücreleri bu virüs ya da bakteriyi bir işgalci olarak tanımlar ve onunla nasıl savaşacağını öğrenmiş olur.

Olur da virüs vücutla gerçekten enfekte olursa, onunla nasıl savaşacağını zaten biliyordur.

On yıllardır kullanılan aşılama yöntemi, orijinal virüs kullanarak yapılıyor. Virüsün temel olarak genetik kodlarının çözülmesi ile birlikte ağır semptomlar geliştirmeyecek hafif bir kısmı vücuda enjekte ediliyor ve bu sayede vücudun bu virüsü tanıması sağlanıyor.

Kaynak: Tamindir

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