'Don Kişot'um Ben' 16 ay sonra yeniden sahnede
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'Don Kişot'um Ben' 16 ay sonra yeniden sahnede

'Don Kişot'um Ben' 16 ay sonra yeniden sahnede
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ozan Güven ile Günay Karacaoğlu'nun başrollerini paylaştığı iki perdelik oyun, 6 Ağustos'ta Selamiçeşme Özgürlük Parkı'ndaki Amfi Tiyatro'da sahnelenecek.

Ozan Güven ile Günay Karacaoğlu'nun başrollerini paylaştığı iki perdelik oyun, 6 Ağustos'ta Selamiçeşme Özgürlük Parkı'ndaki Amfi Tiyatro'da sahnelenecek.

Oyunda, delilikte direndiği için bilge olan çılgın asilzade, gezgin şövalye Don Kişot ile silahtarı Sancho Panza'nın hikayesi şarkılar, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleriyle bezeli bir macera eşliğinde anlatılıyor.

Ozan Güven'in çılgın asilzade Don Kişot'a, Günay Karacaoğlu'nun ise ondan daha çılgın silahtarı Sancho Panza'ya hayat verdiği oyunda ayrıca Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Ali Kemal Aydın ve Rifat Durmuş rol alıyor.

Cervantes'in unutulmaz eserinden Irmak Bahçeci'nin çevirisini yaptığı, Emrah Eren'in yönettiği oyunun müziklerini Can Şengün, sahne tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç hazırladı.

Kaynak: Hürriyet

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