Otomobiller domuz sürüsüne çarptı: Domuzlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü - Haberler
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Otomobiller domuz sürüsüne çarptı: Domuzlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobiller domuz sürüsüne çarptı: Domuzlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü

Otomobiller domuz sürüsüne çarptı: Domuzlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde domuz sürüsüne çarpan iki otomobilde maddi hasar oluştu.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Otomobiller domuz sürüsüne çarptı: Domuzlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde domuz sürüsüne çarpan iki otomobilde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücü isimleri öğrenilemeyen bir otomobil, Pazarcık istikametine seyir halindeyken yoldaki domuz sürüsüne çarptı. Bu sırada karşı yönden gelen ve Kahramanmaraş'tan Malatya istikametine giden T.Y. idaresindeki otomobil de domuz sürülerine çarptı. Araçlardaki 6 kişi kazadan yara almadan kurtuluren, otomobillerin çarptığı 6 domuz telef oldu.

Kaza sonrası D-360 karayolu çift yönlü trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazada otomobillerden birinin değerinin 2 milyon, diğerinin ise 900 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yol ortasındaki domuzlar ve kazaya karışan otomobiller yol dışı edildikten sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Otomobiller domuz sürüsüne çarptı: Domuzlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü

Otomobiller domuz sürüsüne çarptı: Domuzlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü

Otomobiller domuz sürüsüne çarptı: Domuzlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü

Otomobiller domuz sürüsüne çarptı: Domuzlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü

Otomobiller domuz sürüsüne çarptı: Domuzlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü

Otomobiller domuz sürüsüne çarptı: Domuzlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü

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İhlas Haber Ajansı / Tolga Kalınkara - Son Dakika Haberleri

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