Domuz Avlamak İsterken Kendini Vurdu

Samsun'da bir kişi domuz avlamak isterken kendini vurdu. Şahıs, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Kuruçam mevkisi Asar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nin birinci azası olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Ali Şimşek, akrabaları ile birlikte domuz avına çıktılar. Av sırasında tüfek sesi duyan yakınları Ali Şimşek'in vurulduğunu fark ettiler. Kanlar içinde kalan Ali Şimşek yakınları tarafından hastaneye kaldırılmak için bir süre taşındı ve daha sonra da kayıkla karayoluna ulaştırılmak istendi. Ancak, Ali Şimşek hastaneye yetiştirilemeden yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)