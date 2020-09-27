Domuz avından kazayla vurulan avcı öldü
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Domuz avından kazayla vurulan avcı öldü

27.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:40
Domuz avından kazayla vurulan avcı öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde arkadaşlarıyla çıktığı domuz avında kazayla vurulan Hasan İskeçeli (44), hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde arkadaşlarıyla çıktığı domuz avında kazayla vurulan Hasan İskeçeli (44), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsaldaki Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla domuz avlamak için Paşayiğit Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Hasan İskeçeli, av sırasında açılan ateş sonucu kazayla vurularak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İskeçeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hasan İskeçeli'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili gözaltılar olduğu ve İskeçeli'nin ölümüne neden olan şüphelinin tespiti için av tüfeklerine el konularak, balistik incelemeye gönderildiği bildirildi.


- Keşanedirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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