Domuz avında yanlışlıkla vurulan 59 yaşındaki adam öldü
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Domuz avında yanlışlıkla vurulan 59 yaşındaki adam öldü

Denizli'de domuz avına giden 59 yaşındaki adam arkadaşının yanlışlıkla ateşlediği tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Domuz avında yanlışlıkla vurulan 59 yaşındaki adam öldü
06.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:02

Denizli'de domuz avına giden 59 yaşındaki adam arkadaşının yanlışlıkla ateşlediği tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çardak ilçesi Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile domuz avına giden Nuri Acar (59) bir süre sonra gruptan ayrıldı. Bir süre sonra çalılıklarının olduğu alanda ses geldiğini duyan Ö.A.K, isimli şahıs ise tüfeğini ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar ile vurulan Acar, arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası arkadaşını yanlışlıkla vuran Ö.A.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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