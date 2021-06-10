Dominik nerede? Dominik Cumhuriyeti hangi kıtada bulunuyor? Dominik haritası!

Dünyanın en egzotik ülkelerinden biri olan ve coğrafyası, sosyal hayatı, yemekleri ile merak konusu olan Dominik Cumhuriyeti hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Dominik Cumhuriyeti hangi kıtada bulunuyor? Dominik haritası ve Dominik nerede?

Dünya ülkelerini araştıranların en çok merak ettiği ülkelerden biri olan Dominik, özellikle coğrafyası ile ilgi çekiyor. Yemekleri ve sosyal hayatıyla da dikkatleri çeken Dominik hakkında Dominik nerede? Dominik Cumhuriyeti hangi kıtada bulunuyor? Dominik haritası gibi konular araştırılıyor.

DOMİNİK NEREDE?

Dominik Cumhuriyetin Karayiplerdeki Hispanyola adasında bulunan bir ülkedir. Küba ve Jamaika'nın doğusunda Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, yer alır. Venezuela ile deniz sınırı bulunmaktadır.

İKLİM

Dominik Cumhuriyeti'nde tropik bir iklimi kuşağı hakimdir. Ancak mevsimsel ısı değişimlerinden çok bölgesel sıcaklık değişimleri görülmektedir. Ağustos ayı ülkede bunaltıcı şekilde yüksek sıcaklıkta olur. Dominikte iki yağmurlu mevsim var. Ekim ayından Mayıs ayına kadar kuzey kıyıları, Mayıs ayından Ekim ayına kadar güney kıyılarında yağmur olur. Bu yağmurlar, sadece serinletici etkiye sahiptir ve yarım gün kadar sürer. Haziran-Eylül ayları kasırga mevsiminin etkili olduğu dönemlerdir.

NÜFUS

Dominik'in 2007 yılındaki nüfusu Birleşmiş Milletler tarafından 9.760.000 olarak tahmin edilmiştir. Ülkedeki ortalama ömür 73,7 yıldır.

Dominik okur yazarlık oranı ise %82,1'dir

TURİZM

Kristof Kolomb'un yeni dünyayı keşif döneminde ilk ayak bastığı yer Bahamalar'da San Salvador adasıdır. Buradan sonra Küba'nın kuzeyini gezmiştir. Haiti'nin ve Dominik Cumhuriyeti'nin ve bulunduğu Hispanyola adasına devam etmiştir. Son yıllarda geçirdiği değişim zinciriyle Karayipler'in en lüks tatil mekanlarından biri hâline gelen Dominik, Dünya Turizm Örgütü istatistiklerine göre Karayiplerin en popüler turizm yeridir. Turizm, Dominik Cumhuriyeti'nin ekonomisinde öneme sahiptir.

DOĞAL ÇEVRE

Dominik Cumhuriyeti geçmişte başka hiçbir yerde bulunmayan 1500 türü kapsayan çeşitli bitki örtüsü ve yoğun yağmur ormanları ile kaplıydı. Bugün ise birçok bataklık kurumuş ve ağaçlar kömür elde etmek için kesilmiştir. Fakat hala korunmuş alanlar vardır..

Dominikte yoksulluk ve aşırı nüfus gibi önemli problemler vardır. Dominik Cumhuriyeti'ndeki birçok örgüt artan nüfus ile ekosistem üzerindeki baskı arasında sağlam bir ilişki kurmak için çalışmaktadır. Tüm bunlara rağmen Dominik Cumhuriyeti sahip olduğu ciddi güzellikteki sayfiye yerleri, mangrov bataklıkları, dağlık ormanları, çiçek açan düzinelerce ağaçları ve 218'den fazla kuş türü bulunmaktadır.