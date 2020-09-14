Dominic Purcell kimdir? Dominic Purcell kaç yaşında? Dominic Purcell filmleri nelerdir? Dominic Purcell sevgilisi kim?
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Dominic Purcell kimdir? Dominic Purcell kaç yaşında? Dominic Purcell filmleri nelerdir? Dominic Purcell sevgilisi kim?

İngiliz doğumlu bir Avustralyalı oyuncu Dominic Purcell kimdir? Prison Break'in yıldız oyuncusu Dominic Purcell kaç yaşında? Dominic Purcell sevgilisi kim?

Dominic Purcell kimdir? Dominic Purcell kaç yaşında? Dominic Purcell filmleri nelerdir? Dominic Purcell sevgilisi kim?
14.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:10

17 Şubat 1970 doğumlu oyuncu Dominic Purcell kaç yaşında? Dominic Purcell sevgilisi kim? Dominic Purcell hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

DOMINIC PURCELL KİMDİR?

İngiltere'nin Merseyside şehrinde Norveç ve İrlanda kökenli ebeveynlerden 1970 yılında dünyaya gelen Purcell, beş kardeşin en büyüğüdür. 1.88 metrelik boyu ve yapılı fiziği nedeniyle genelde aksiyon ve macera dizi-filmlerinde rol almıştır. 2000 yılında Green Card çekilişini kazanan Purcell şu an eşi Rebecca Williamson, ve dört çocuğuyla beraber {Joseph (d. 1999), Audrey (d. 2001), ikizleri Lily ve Augustus (d. 2003)} Los Angeles, Kaliforniya'da ikamet etmektedirler. 2007 sonunda eşinden ayrılmıştır.

DOMINIC PURCELL SEVGİLİSİ KİM?

İlişkileri 2011'de başlayan ve 2018'de kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift AnnaLynne McCord ve Dominic Purcell Kaliforniya'da denizin ve dalgaların tadını çıkarırken görüntülendi.

DOMINIC PURCELL FİLMLERİ

Prison Break

Killer Elite

Blade: Trinity

DC's Legends of Tomorrow

Primeval

Straw Dogs

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