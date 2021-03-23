Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor
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Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

23.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:02

Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, zincirsiz araçların, kış lastiğini çıkaran araçların, yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT

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