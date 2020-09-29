Dolmuştaki yolcunun cep telefonunu çaldı, evinde yakalandı
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Dolmuştaki yolcunun cep telefonunu çaldı, evinde yakalandı

29.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:41
Dolmuştaki yolcunun cep telefonunu çaldı, evinde yakalandı

ADANA'da, yolcu gibi bindiği dolmuşta Ömer Öz'ün cebinden cep telefonunu alıp kaçan Ömer Kavut (42), evinde yakalandı.

ADANA'da, yolcu gibi bindiği dolmuşta Ömer Öz'ün cebinden cep telefonunu alıp kaçan Ömer Kavut (42), evinde yakalandı. Kavut'un hırsızlık olayının ardından kaçışı, bir otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Hırsızlık olayı, Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir dolmuşta yaşandı. Ömer Öz (32), evine gitmek için dolmuşa bindiği sırada cebindeki telefonunun olmadığını fark etti. Sürücüden aracı durdurmasını isteyen Öz, tüm aramalarına rağmen cep telefonunu bulamadı. İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerleri ile durakta olan toplu taşıma araçlarının güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir otobüse ait kamera görüntülerinde, Öz ile dolmuşa binen bir şüphelinin, elinde cep telefonuyla geri indği saptandı. Şüphelinin, poliste kaydı olan Ömer Kavut olduğunu belirlendi.Şüpheli, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Evde Ömer Öz'e ait cep telefonu da bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Kavut, tutuklandı. Telefon ise sahibine teslim edildi. 

 


Dolmuştaki yolcunun cep telefonunu çaldı, evinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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