Dolmuş ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Adana'da dolmuş ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
01.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:59
Adana'da dolmuş ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Barış Doğan idaresindeki 01 Y 4295 plakalı minibüs, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Yeni Metal Sanayi Sitesi civarındaki kavşakta, Servet Taşkın'ın kullandığı 01 M 0547 plakalı dolmuşla çarpıştı.
Kazada yaralanan dolmuştaki 5 yolcu, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA