Dolmabahçe'de kademeli normalleşmenin ilk günü toplu taşıma araçlarına yönelik denetim
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Dolmabahçe'de kademeli normalleşmenin ilk günü toplu taşıma araçlarına yönelik denetim

Dolmabahçe'de kademeli normalleşmenin ilk günü toplu taşıma araçlarına yönelik denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

17 günlük kısıtlamanın ardından kademeli normalleşmenin ilk gününde Beşiktaş Dolmabahçe'de trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

17 günlük kısıtlamanın ardından kademeli normalleşmenin ilk gününde Beşiktaş Dolmabahçe'de trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Kademeli normalleşmenin ilk gününde İstanbul'un birçok noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Trafik ekipleri otobüslerde kurallara uyulup uyulmadığını baktı. Toplu taşımalarda yapılan denetimlerde yoğunluk olmadığı ve kurallara uyulduğu görüldü. Otobüslerde dezenfektan kontrolü de yapıldı. Dezenfektan olmadığı gözlenen bir otobüste ise sürücü trafik polisleri tarafından uyarıldı. - İSTANBUL

Dolmabahçe'de kademeli normalleşmenin ilk günü toplu taşıma araçlarına yönelik denetim
Dolmabahçe'de kademeli normalleşmenin ilk günü toplu taşıma araçlarına yönelik denetim
Dolmabahçe'de kademeli normalleşmenin ilk günü toplu taşıma araçlarına yönelik denetim
Dolmabahçe'de kademeli normalleşmenin ilk günü toplu taşıma araçlarına yönelik denetim
Dolmabahçe'de kademeli normalleşmenin ilk günü toplu taşıma araçlarına yönelik denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dolmabahçe'de kademeli normalleşmenin ilk günü toplu taşıma araçlarına yönelik denetim - Haberler
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