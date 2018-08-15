Dolarını Bozdurana 2 Aylık Ücretsiz Gazete Aboneliği - Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yayın yapan yerel gazete sahibi, 300 dolar bozdurup makbuzunu getiren herkese 2 ay ücretsiz gazete aboneliği kampanyası başlattı.

Yerel gazete sahibi Mustafa Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek vermek istediğini söyledi.

Bu kapsamda "300 dolar bozdurana 2 aylık gazete aboneliği ücretiz" kampanyası başlattığını belirten Özyurt, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda Safranbolu kendi kaynaklarıyla savaş uçağı almış ve orduya teslim etmişti. Bu da savaşa birazcık katkı sağlamıştı. 15 Temmuz darbe girişimi altında kalan bu güçler, bugün Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmeye çalışıyor. Bunun altında da yine kendileri kalacaktır. Bizim yaptığımız karınca misali safımızı belli etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vermektir."