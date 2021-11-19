Doların artışı oyun konsollarını da etkiledi! PlayStation ve Xbox konsolları rekor fiyatlara çıktı - Haberler
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Doların artışı oyun konsollarını da etkiledi! PlayStation ve Xbox konsolları rekor fiyatlara çıktı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Doların artışı oyun konsollarını da etkiledi! PlayStation ve Xbox konsolları rekor fiyatlara çıktı

Son zamanlarda doların hızlı artışıyla beraber yaşanan zamlar oyun konsollarını büyük ölçüde sarstı. PlayStation ve Xbox'ın yeni nesil konsollarının fiyatları dudak uçuklattı.

Geçen sene Kasım ayında çıkış yapan Playstation 5 ve Xbox Series X/S model oyun konsollarına gelen zamlar sosyal medyada gündem konusu haline geldi.

XBOX VE PLAYSTATION'DAN REKOR ZAM!

Microsoft'un 7.500 TL'den satışa çıkardığı Xbox Series X oyun konsoluna gelen zamla beraber 9.500 TL'ye, Sony'nin ise 7.000 TL'den piyasaya sürdüğü PlayStation 5 oyun konsolu ise 13.500 TL'leri gördü. 3.500 TL civarında satışa çıkan Xbox Series S'in fiyatı ise 5 bin 599 TL'ye kadar yükselmiş durumda.

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Kur artışı nedeniyle yaşanan zamların sonucu ve dünya genelindeki yaşanan çip kıtlığı sonucunda oyun konsollarındaki fiyat artışlarını görenler tepki gösteremeden edemedi. Dünya genelinde yaşanan bu çip kıtlığı sorununun çözülmesi halinde ise konsollarda fiyat düşüşü yaşanması da beklenmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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