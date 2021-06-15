Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 15 Haziran Salı dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,3900 bazında ilerleyen dolar bugün 8,3900.
15 Haziran 2021, Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,3900 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,3900 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
15 Haziran 2021, Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,3950 TL
Dolar alış fiyatı : 8,3850 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,1550 lira seviyesinde kapattı.
15 Haziran 2021, Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,1600 TL
Euro alış fiyatı : 10,1500 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,9790 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,9193
şeklinde belirlendi.