Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Haziran Perşembe dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,5725 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5725.
10 Haziran 2021, Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,5725 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5725 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
10 Haziran 2021, Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,5750 TL
Dolar alış fiyatı : 8,5700 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,4550 lira seviyesinde kapattı.
10 Haziran 2021, Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,4600 TL
Euro alış fiyatı : 10,4500 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 12,1540 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 12,0934
şeklinde belirlendi.