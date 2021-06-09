Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 9 Haziran Çarşamba dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,5725 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5725.
9 Haziran Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,5725seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5725 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
9 Haziran Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,5750 TL
Dolar alış fiyatı : 8,5700 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,4550 lira seviyesinde kapattı.
9 Haziran Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,4600 TL
Euro alış fiyatı : 10,4500TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 12,1634 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 12,1027
şeklinde belirlendi.