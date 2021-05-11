Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 11 Mayıs Salı dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 11 Mayıs Salı dolar, EURO!

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 11 Mayıs Salı dolar, EURO!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,2761 bazında ilerleyen dolar bugün 8,2761 ilerlemekte. bugün dolar ne kadar?

11 Mayıs Salı 2021, döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,2761 bazında ilerleyen dolar bugün 8,2761 ilerlemekte. bugün dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,2761 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,2761 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

11 Mayıs Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,2934 TL

Dolar alış fiyatı : 8,2619 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,0409 lira seviyesinde kapattı.

11 Mayıs Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 10,1007 TL

Euro alış fiyatı : 10,0490 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,6545 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,5964

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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