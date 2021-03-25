Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 25 Mart dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,8950 bazında ilerleyen dolar bugün 77,8950
25 Mart 2021,Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,8950 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,8950 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
25 Mart 2021,Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,9000 TL
Dolar alış fiyatı : 7,8900 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,3350 lira seviyesinde kapattı.
25 Mart 2021,Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,3350 TL
Euro alış fiyatı : 9,3250 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,8911 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,8368
şeklinde belirlendi.