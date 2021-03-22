Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 23 Mart dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 23 Mart dolar, EURO!

22.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:04
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 23 Mart dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,7950 bazında ilerleyen dolar bugün 7,7950

23 Mart 2021,Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,7950 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,7950 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

23 Mart Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,8000 TL

Dolar alış fiyatı : 7,7900 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,2950 lira seviyesinde kapattı.

23 Mart Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,3000 TL

Euro alış fiyatı : 9,2900 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,8134 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,7594

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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