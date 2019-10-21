Dolar milyoneri Türklerin sayısı 24 bin azaldı, ultra zengin Türklerin sayısı 230 kişi düştü

21.10.2019 21:03

Dünyadaki dolar milyoneri Türk vatandaşlarının sayısı son bir yılda 24 bin azaldı. Aynı dönemde ultra zengin Türk sayısı ise 230 kişi düştü. Bu sayıların düşmesinde Türk lirasının Amerikan doları karşısında değer kaybetmesinin etkisi var. İsviçre bankası Credit Suisse'nin küresel servet araştırmasına göre Türk lirası bu dönemde yüzde 21 değer kaybetti.



Araştırmaya göre dünyada 1 milyon Amerikan dolarından fazla serveti olan 46,8 milyon kişi var. Euronews.com'da Görüntüle