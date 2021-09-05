Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 5 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 5 Eylül Pazar 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
5 Eylül Pazar 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 5 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
1 DOLAR KAÇ TL?
5 Eylül bugün 1 Dolar 8,3179 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,3179 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,3279 TL'dir.
1 EURO KAÇ TL?
5 Eylül bugün 1 Euro 9,8723 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,8723 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,9069 TL'dir.
1 GRAM ALTIN KAÇ TL?
Güncel 1 gram altın fiyatı 488,8 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 488,8 TL iken satış fiyatı ise 489,4 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 8,3179 TL
- 1 Euro ne kadar : 9,8723 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 488,8 TL
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